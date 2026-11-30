В Российской Федерации — государстве-агрессоре — конфискации частных активов в 2026 году составили 40% общей стоимости всех сделок по слияниям и поглощениям. В 2025 году этот показатель немного превышал 20%, а в 2024 году составлял 7%.

Такие данные московского экономического агентства AK&M приводит RMF24. Издание также со ссылкой на The Wall Street Journal пишет, что российские власти изымают не только активы иностранных компаний, но и имущество бизнесменов, которых ранее считали лояльными Кремлю.

Дела против бизнесменов

Среди примеров RMF24 называет бывшего сенатора и владельца агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича. В июле он предстал перед судом по обвинениям в мошенничестве и взяточничестве, а его имущество, оценённое в 7 млрд долларов, конфисковало государство.

Имущество также потерял депутат партии «Единая Россия» Константин Струков, который был владельцем одной из крупнейших золотодобывающих компаний «Южуралзолото». Бывший судья Верховного суда Виктор Момотов, по данным издания, лишился почти ста объектов недвижимости.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Передача активов

Российские экономисты, которых цитирует RMF24, утверждают, что изъятия активов всё чаще сопровождаются сфабрикованными или вымышленными обвинениями. Формально такое имущество должно продаваться на открытых аукционах, однако, согласно приведённым данным, более 90% активов переходят государственным корпорациям или людям, близким к Владимиру Путину.

В качестве примера издание приводит российское подразделение международного производителя упаковки Aptar. В 2025 году его выручка превысила 20 млн долларов, а президентским указом подразделение передали структуре, контролируемой племянником главы Чечни Рамзана Кадырова.

Указ о критической инфраструктуре

В августе 2026 года Путин подписал указ, позволяющий государству временно брать под контроль нефтеперерабатывающие заводы, телекоммуникационные сети, промышленные и логистические объекты, если их владельцы не обеспечивают надлежащую защиту от атак украинских дронов. По официальным данным, на основании этого документа контроль ещё не был установлен ни над одной компанией, однако эксперты предупреждают, что он может затронуть до 167 частных объектов.

Российский экономист Андрей Яковлев, связанный со Свободным университетом в Берлине, связал усиление борьбы за активы с сокращением ресурсов и ростом расходов России на войну против Украины.

Читай нас в