В России массово закрываются компании на фоне повышения налогов и ухудшения экономической ситуации

В России количество предприятий, прекративших деятельность, более чем вдвое превысило число новых компаний. За январь–сентябрь 2026 года с рынка ушли 208,5 тысячи организаций, тогда как зарегистрировали лишь 109 тысяч. Среди основных причин такого спада называют увеличение налоговой нагрузки, удорожание ведения бизнеса и высокую стоимость кредитов.

Такие данные приводит Росстат, на статистику которого обратили внимание «Известия». В частности, в сентябре в стране открыли 11,7 тысячи компаний, а прекратили деятельность 21,7 тысячи.

Сокращение количества предприятий зафиксировали почти во всех отраслях. Исключением стал добывающий сектор, где за девять месяцев закрылись 776 компаний, а открылись 786.

Наиболее заметный разрыв между количеством новых и закрытых предприятий наблюдался в торговле и строительстве. В оптовой и розничной торговле прекратили работу 68,5 тысячи компаний против 31,6 тысячи новых. В строительной отрасли закрылись 29 тысяч предприятий, тогда как зарегистрировали лишь 14,3 тысячи.

Почему российский бизнес прекращает работу

Заместитель исполнительного директора организации «Опора России» Иван Ефременков отметил, что предпринимательская активность в стране снижается. По его словам, среднемесячное количество регистраций новых компаний примерно на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Управляющий партнер Union Group Марина Краснова связывает преобладание закрытий с удорожанием ведения бизнеса. Предприятия вынуждены тратить больше, но не могут полностью переложить дополнительные расходы на потребителей из-за слабого спроса и конкуренции. Это приводит к сокращению прибыли и финансовых резервов.

Дополнительным фактором давления стало повышение налогов. В 2025 году налог на прибыль в России увеличили до 25%, а с 2026 года ставку НДС подняли с 20% до 22%. Также правительство снизило порог годового дохода для применения упрощенной системы налогообложения с 60 до 20 миллионов рублей, что затруднило работу части небольших предприятий.

Проблемы усугубляет и дорогое кредитование. Директор по работе с инвестиционными клиентами управляющей компании «Альфа-Капитал» Юрий Азаргаев обратил внимание на трудности предприятий, имеющих кредиты с переменными ставками или вынужденных брать средства под более высокие проценты, чтобы погасить предыдущие долги.

Число закрытий может стать ещё больше

Академический руководитель программы «Управление бизнесом» Высшей школы экономики Дмитрий Кнатько прогнозирует, что в следующем году количество компаний, прекращающих деятельность, по-прежнему будет превышать число новых.

Среди возможных мер поддержки бизнеса эксперты называют реструктуризацию долгов, государственные гарантии по кредитам и упрощение налоговой отчетности. По мнению представителя Freedom Global Владимира Чернова, это могло бы помочь предприятиям преодолеть временный дефицит оборотных средств и сохранить рабочие места.

Россия планирует увеличить штрафы для бизнеса, чтобы пополнить бюджет на войну.

В Петербурге из-за бюджетного кризиса почти в девять раз сократили выплаты за вербовку на войну.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревожность. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины. Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

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