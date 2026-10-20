В России новый закон о борьбе с телефонным мошенничеством может нарушить работу авиакомпаний

Российские авиакомпании рискуют лишиться мобильной связи, необходимой для подготовки рейсов, из-за нового законопроекта о борьбе с киберпреступностью. Документ «Антифрод 3.0», разработанный Минцифры РФ, предусматривает блокировку всех корпоративных SIM-карт перевозчика, если хотя бы один из его номеров использовался для противоправных действий.

Как сообщает Forbes со ссылкой на отзыв Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта РФ (АЕВТ), ограничения могут коснуться и электронных планшетов пилотов с полётной документацией.

Российские авиакомпании используют мобильные устройства для обмена служебной информацией, а также электронные планшеты Electronic Flight Bag. С их помощью пилоты получают навигационные данные, прогнозы погоды, информацию об ограничениях воздушного пространства и другие сведения, необходимые перед вылетом.

В АЕВТ предупреждают, что блокировка корпоративных номеров может существенно затруднить работу перевозчиков или даже привести к остановке их деятельности.

В подготовке предложений по изменениям принимали участие и представители российской авиакомпании «Аэрофлот».

Напомним, «Аэрофлот» сократил внутренние перевозки почти на 10%.

До этого глава «Аэрофлота» предупредил о возможном списании SSJ-100.

Акции «Аэрофлота» резко упали после заявления Зеленского.

Читай нас в