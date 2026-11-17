В Оренбургской области суд приостановил уголовное производство в отношении Павла Рахманова, которого обвиняют в пытках и жестоком убийстве полуторагодовалого ребенка. Основанием послужило подписание им контракта с Минобороны РФ для участия в войне против Украины.

Как сообщает издание «Урал56», Оренбургский областной суд удовлетворил ходатайство о приостановлении дела в отношении жителя города Бугуруслан Павла Рахманова. Государственный обвинитель не возражал против такого решения. После этого мужчину освободили из-под стражи и передали в военкомат.

Рахманову инкриминируют пытки и убийство малолетнего ребенка с особой жестокостью. По этим статьям ему грозило пожизненное заключение.

По данным следствия, трагедия произошла в ночь на 6 января 2026 года. Тогда 22-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения разгневался из-за плача сына, родившегося в 2024 году. Он нанес ребенку не менее 30 ударов, после чего утопил его в ванной. Впоследствии мужчина пытался выдать убийство за несчастный случай.

В день задержания Рахманов признал вину, однако позже отказался от своих слов и обвинил в смерти ребенка его мать.

Также сообщается, что мужчина ранее дважды имел судимости за кражи. В первый раз его приговорили к общественным работам, во второй — к лишению свободы. Мальчик был третьим ребенком в семье и родился, когда отец отбывал наказание в колонии.

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