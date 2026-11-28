В России за неделю оптовые биржевые продажи бензина сократились почти на 33%, а дизельного топлива — на 67%. Причиной стало приостановление работы ряда крупных нефтеперерабатывающих заводов после атак беспилотников.

Объёмы реализации топлива на российской бирже сокращаются уже три недели подряд. Участники рынка связывают это с остановкой значительного количества НПЗ в результате ноябрьских атак дронов.

«Ноябрьские объемы уже все распродали, а декабрьские не появились. Заводы, которые сейчас простаивают, в декабре не выйдут из ремонта, поэтому нет продаж декабрьских ресурсов», – пояснил один из трейдеров.

В период с 23 по 27 ноября на бирже было продано 16 680 тонн бензина А-92 и 9 720 тонн А-95. Общий объем реализации бензина по сравнению с первой неделей месяца сократился почти втрое.

Еще более сложная ситуация наблюдается на рынке дизельного топлива. За последнюю неделю ноября его было продано всего 29 445 тонн. Для сравнения: на предыдущей неделе объем составлял 87 911 тонн, а в начале месяца — 140 270 тонн.

В то же время участники рынка отмечают, что сокращение предложения пока не привело к существенному росту цен. Топливо можно приобрести преимущественно небольшими оптовыми партиями или по прямым договорам с отдельными нефтеперерабатывающими заводами.

«Торговать нечем — рынка сейчас почти нет», — констатировал один из российских трейдеров.

Таким образом, остановка российских НПЗ после атак беспилотников уже отразилась на объемах биржевой торговли бензином и дизельным топливом.

Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

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