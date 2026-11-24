В Магаданской области России — государства-агрессора — горнодобывающая компания «Берелех» подала иск к местному подразделению специальной связи из-за заявленной утраты части груза металлов. Стоимость исчезнувшей части отправления компания оценила более чем в 591 млн рублей.

Груз передали для перевозки в сентябре

Как сообщает RMF24, в сентябре сотрудники регионального управления специальной связи приняли от добывающей компании отправление с драгоценными и редкоземельными металлами. Его должны были доставить в другие регионы России.

Позднее перевозчик сообщил отправителю об утрате части посылки. По данным Арбитражного суда Магаданской области, компания обратилась в суд после того, как подразделение специальной связи не удовлетворило ее досудебное требование о возмещении ущерба.

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Компания требует компенсацию и проценты

Помимо компенсации стоимости утраченного груза, «Берелех» требует вернуть более 215 тыс. рублей, уплаченных за перевозку. Истец также просит взыскать почти 8,85 млн рублей процентов за пользование чужими денежными средствами.

Предварительное судебное заседание по делу назначили на 16 декабря. Подразделение специальной связи, к которому подан иск, входит в российскую государственную службу специальной связи. Она осуществляет защищенную перевозку ценных и чувствительных отправлений, в частности драгоценных металлов, наличных денег, оружия и опасных материалов.

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