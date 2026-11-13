Федеральная налоговая служба РФ подала иск о банкротстве компании «Дом одежды», входящей в структуру обувной сети Zenden.

Сумма налоговых претензий достигла 15 млрд рублей.

По итогам 2025 года компания зафиксировала чистый убыток в размере 1,5 млрд рублей. Ее счета заблокированы еще с августа 2025 года.

Владелец сети Андрей Павлов заявляет, что налоговая не проводила фактической выездной проверки, а начисленные обязательства не соответствуют реальным нарушениям.

Еще в феврале 2026 года ФНС доначислила компаниям Zenden почти 29 млрд рублей налогов. Павлов эти претензии опровергал.

Напомним, в России стремительно ухудшаются потребительские настроения, снижается доверие к экономике и растет тревога из-за возможной новой волны мобилизации. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

После трех лет неожиданного экономического роста Россия сталкивается с внезапным замедлением — расходы на войну, инфляция и падение цен на нефть начали оказывать давление на экономику, которая еще недавно казалась устойчивой к санкциям.

Кредитование населения в России сократилось до шестилетнего минимума.

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