В России налоговая служба возьмет под контроль граждан, регулярно получающих денежные переводы

Министерство финансов России предлагает обязать Центробанк передавать Федеральной налоговой службе (ФНС) информацию о гражданах, регулярно получающих денежные переводы от других физических лиц. Соответствующие поправки подготовлены ко второму чтению законопроекта об изменениях в Налоговый кодекс, который Госдума рассматривает в рамках «бюджетного пакета». Новые правила могут вступить в силу 1 января 2027 года и будут распространяться на операции за 2026 год.

Центробанк должен выявлять граждан, чьи банковские операции соответствуют установленным критериям. Порядок и периодичность передачи таких сведений Банк России и ФНС согласуют отдельно. На основании полученной информации налоговые органы смогут запрашивать у банков выписки со счетов граждан. Такие запросы используются при проведении налоговых проверок и взыскании задолженности.

В то же время ФНС уже существенно увеличила количество запросов к банкам относительно счетов и переводов граждан и компаний. Из-за растущей нагрузки финансовые учреждения не успевают предоставлять информацию в установленные сроки. Только за январь–август 2026 года банки уплатили 553 млн рублей штрафов за задержки — в 29 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Директор по стратегии компании «Финам» Ярослав Кабаков связывал это с усилением налогового контроля и автоматизацией проверок.

Кроме того, два дня назад группа российских депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект об ограничениях для граждан, подозреваемых в сомнительных финансовых операциях. Им предлагается разрешить вносить и получать на банковские счета и электронные кошельки не более 30 тысяч рублей наличными в месяц. Банки должны будут проверять информацию, полученную от Центробанка, и в случае подтверждения подозрений вводить ограничения в течение суток. Авторы инициативы объясняют её распространнением теневых расчётов через переводы между гражданами. Если закон примут, он вступит в силу 1 марта 2028 года.

Усиление контроля за банковскими операциями происходит на фоне необходимости пополнить дефицитный бюджет России. По оценкам Минфина РФ, в 2026 году он составит 7,3 трлн рублей — это самый большой показатель с начала полномасштабной войны против Украины. На 2027 год запланирован дефицит в размере 5,5 трлн рублей.

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