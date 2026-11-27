27 ноября Министерство энергетики России заявило, что поддерживает контакт с Соединёнными Штатами по поводу дизельного соглашения. В ведомстве сообщили, что стороны продолжают взаимодействовать по этому вопросу.

«Они находятся в контакте с американским Минэнерго», — отметил вице-премьер РФ Александр Новак в ответ на вопрос о ситуации с соглашением.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Дональд Трамп объявил о масштабной сделке по закупке российского дизельного топлива, которая, по оценке СМИ, может принести экономические выгоды России.

Договоренности президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным относительно российского дизельного топлива могут ослабить позиции Украины и осложнить переговоры о завершении войны.

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