Беспрецедентные потери российской армии в войне против Украины привели к росту рынка ритуальных услуг и вывели доходы крупнейших похоронных компаний страны на исторический максимум.

По данным Росстата, за январь–сентябрь 2026 года они заработали примерно 1,1 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка похоронного бизнеса выросла на 9,1%. Для сравнения: годом ранее прирост составил 3,3%, в 2024 году — 7,7%, в 2023-м — 11,5%, а в 2022-м — 10,6%.

В целом за четыре с половиной года войны доходы похоронных компаний увеличились в полтора раза. Это происходит даже несмотря на то, что россияне всё чаще выбирают бюджетные похороны из-за падения реальных доходов.

Представители ритуального бизнеса, опрошенные «Коммерсантом», отрицают связь между ростом выручки и увеличением количества похорон. В то же время демографические данные и статистика военных потерь свидетельствуют о другой тенденции. Согласно утечке информации Росстата, обнародованной хакерскими группами «Киберпартизаны BY» и Silent Crow, к концу сентября 2026 года в войне погибли не менее 490 тысяч российских военных. Это примерно равно населению таких городов, как Пенза, Липецк или Калининград.

По данным демографа Алексея Ракши, общее число смертей в России в 2025 году достигло самого высокого уровня со времён пандемии COVID-19 — 1,931 млн. Это на 113 тысяч больше, чем годом ранее, на 171 тысячу превышает показатель 2023 года и на 33 тысячи — 2022-го. Естественная убыль населения России также достигла максимальных значений с 2021 года: 764 тысячи человек в прошлом году и не менее 820 тысяч — в текущем.

Несмотря на рост числа смертей, покупательная способность россиян падает. Это сказывается и на рынке ритуальных услуг, отмечает исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. По её словам, родственники умерших всё чаще выбирают более дешёвые варианты. В частности, кремацию, которая обходится дешевле традиционного захоронения в землю, назвал одной из таких альтернатив директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

Дорогие похороны становятся всё менее доступными для россиян, поскольку цены на основные ритуальные услуги растут быстрее инфляции. В частности, стоимость изготовления гроба с февраля 2022 года по июнь 2026 года увеличилась на 105%, свидетельствуют данные Росстата. За тот же период цены на рытье могил выросли на 60%.

По словам Андреевой, заметно увеличилось число граждан, оформляющих государственные субсидии на погребение по гарантированному перечню услуг. В то же время значительная часть фактических доходов отрасли не попадает в официальную статистику из-за расчетов наличными и неформальных платежей, отмечает партнер практики «Операционная эффективность» компании Strategy Partners Денис Тверской. По его мнению, с учётом теневого сегмента реальный объём рынка может в несколько раз превышать официальные показатели.