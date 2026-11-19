В России почти 6 тысяч мостов на региональных и муниципальных дорогах находятся в аварийном состоянии и нуждаются в срочном ремонте. При этом значительная часть мостов даже не прошла необходимой диагностики.

По его данным, за пределами федеральной дорожной сети в российских регионах насчитывается 53,7 тыс. мостов, однако необходимую диагностику прошли лишь 21% из них. Информация о состоянии остальных переправ либо отсутствует, либо устарела.

Одной из причин недостаточной проверки мостов является её высокая стоимость. Диагностика одного моста в среднем обходится от 400 тыс. до 1 млн рублей.

В течение 2026–2031 годов российское правительство планирует направить 611 млрд рублей на ремонт 2,7 тыс. мостовых сооружений.

Однако, по словам Бедусенко, в этот перечень почему-то включили лишь 11% мостов, которые уже получили статус аварийных.

Сенатор Евгений Дитрих призвал региональные власти в первую очередь направлять финансирование на переправы, находящиеся в аварийном или предаварийном состоянии.

«Пожалуйста, планируйте средства в первую очередь на аварийные и предаварийные объекты», — обратился он к представителям регионов.

Об этом на «Транспортной неделе» заявил генеральный директор Российского дорожного научно-исследовательского института Минтранса Александр Бедусенко.

Напомним, в Ростовской области России в результате попадания беспилотника FP-2 прекратили движение транспорта по мосту через реку Миус на трассе Р-280, которую российские оккупанты называют «Новороссия». Масштабы повреждений дорожного полотна зафиксированы на спутниковых снимках.

Напомним, в Ростовской области России в результате атаки беспилотников был поврежден мост через реку Миус на автомагистрали «Новороссия», соединяющей Ростов-на-Дону с временно оккупированными территориями Украины.

Читай нас в