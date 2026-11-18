По информации российских источников, в результате аварии военно-транспортного самолета Ан-12, произошедшей накануне, 17 ноября, погибли 19 военнослужащих Воздушно-космических сил РФ. Пассажирами самолета были авиационные техники.

Самолет направлялся на аэродром Канск-Дальний, где базируется 712-й истребительный авиаполк. На его вооружении находятся истребители-перехватчики МиГ-31.

Также предполагается, что на борту Ан-12 могли перевозиться запасные части для самолетов этого типа. В то же время эта информация требует подтверждения.

Напомним, в России разбился военно-транспортный самолёт Ан-12.

В Калининградской области России потерпел крушение истребитель Су-30СМ. Оба пилота катапультировались, однако получили травмы.

До этого в России разбился стратегический бомбардировщик Ту-95МС.

Также в Воронежской области России разбился военный вертолёт Ми-8.

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