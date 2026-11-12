Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий зачет военной службы в стаж работы в органах местного самоуправления. Благодаря этим изменениям россияне, вернувшиеся с войны против Украины, смогут претендовать на руководящие должности в муниципальных структурах — в частности, на должности начальников аппаратов, заместителей глав и руководителей администраций.

Инициаторы законодательных изменений объясняют их необходимость стремлением помочь ветеранам «СВО» быть востребованными и участвовать в развитии своих родных регионов, работая на том уровне власти, который непосредственно взаимодействует с гражданами.

«Ветераны специальной военной операции обладают уникальным опытом […], они умеют принимать решения в стрессовых ситуациях, работать в команде и, безусловно, все это будет востребовано и на работе в органах местного самоуправления», — заявила во время доклада одна из соавторов законопроекта, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», заместитель председателя Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Дарья Лантратова.

В большинстве субъектов Российской Федерации действующие нормативные акты предусматривают обязательное наличие стажа муниципальной службы для кандидатов на руководящие должности. Его продолжительность зависит от конкретного региона и должности.

Обычно требования следующие:

1–2 года стажа — для начальников отделов или ведущих специалистов;

3–5 лет — для руководителей крупных управлений;

4–6 лет — для начальников аппаратов, заместителей глав и руководителей местных администраций.

Как правило, в российских регионах требование об опыте работы в органах местного самоуправления не распространялось только на претендентов на начальные должности, в частности специалистов I или II категории.

Новые изменения в федеральном законодательстве позволят гражданам, воевавшим против Украины, претендовать на руководящие должности в муниципальной службе наравне с чиновниками, уже имеющими соответствующий опыт работы.

Об этом сообщила Государственная дума России.

В России объявили о новом наборе в кадровую программу «Время героев», которую Кремль позиционирует как возможность карьерного роста для участников войны против Украины. В то же время этот проект является частью пропагандистской кампании, призванной поощрять россиян к службе в армии.

Граждане России всё больше опасаются, что диктатор Владимир Путин в ближайшее время объявит всеобщую мобилизацию для продолжения войны против Украины.

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