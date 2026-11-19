С начала полномасштабной войны российские власти не смогли завершить более 290 федеральных строительных проектов общей стоимостью 9,5 трлн рублей. Еще более 380 запланированных объектов на сумму не менее 1 трлн рублей до сих пор даже не начали строить.

Об этом сообщает The Moscow Times, проанализировав реестры федеральных ведомств РФ.

Среди замороженных или отложенных проектов — строительство дорог и мостов, детских больниц и онкологических центров, очистных сооружений, научных лабораторий и промышленных предприятий. Чаще всего причиной переноса сроков российские власти называют недостаток финансирования. Реже задержки объясняют отсутствием необходимого оборудования.

Число переносов сроков завершения государственных строительных проектов в России растет с каждым годом. Если в 2021 году сроки перенесли для 15 объектов, то в 2022-м — для 24, в 2023-м — для 26, в 2024-м — для 59, а в 2025-м — уже для 86. За неполный 2026 год зафиксировали ещё 81 перенос.

Некоторые проекты откладывали неоднократно. В частности, строительство судебного квартала Верховного суда РФ в Санкт-Петербурге и нанотехнологической лаборатории НИЦ «Курчатовский институт» переносили четыре раза.

Самым дорогостоящим долгостроем стал газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге стоимостью 3,5 трлн рублей. Первую очередь предприятия планировали запустить ещё в 2023 году, вторую — до конца 2024-го.

На втором месте по стоимости — Северный широтный ход, железнодорожная линия протяженностью более 700 км, которая должна соединить Ямало-Ненецкий автономный округ с Уральской железнодорожной сетью. Проект оценивается в 850 млрд рублей. Его реализация началась ещё в 2011 году, однако сроки неоднократно менялись. Согласно последней редакции федеральных программ, открытие перенесли на 2031 год.

Также отложили ввод в эксплуатацию Курской АЭС-2 стоимостью 508,7 млрд рублей. Её начали строить в 2016 году, а запуск изначально планировали на 2022-й.

В пятерку самых дорогих долгостроев вошел и автомобильный мост через реку Лену стоимостью 174,8 млрд рублей. Его строительство обещают начать еще с 2006 года, а сроки реализации проекта переносили уже восемь раз.

Экономисты сравнивают нынешнюю ситуацию с последними годами существования СССР, когда государственные строительные планы систематически срывались. По данным Госкомстата СССР, в 1986–1988 годах ежегодно не удавалось своевременно завершить примерно треть объектов, имеющих важное народнохозяйственное значение, а в 1989 году — уже каждый второй. В том же году правительство СССР распорядилось законсервировать долгострои из-за сокращения финансирования.

«Россия вновь идет по стопам Советского Союза. Тогда рыли котлован, а дальше строительство замораживали под предлогом того, что когда-нибудь появятся деньги», — заявил экономист Игорь Липсиц в комментарии The Moscow Times.

Один из сенаторов РФ, знакомый с ситуацией в строительной отрасли, отметил изданию, что замораживание крупных проектов сопровождало все масштабные экономические кризисы в России после распада СССР. По его словам, это было одним из первых сигналов о серьезных проблемах в экономике.

Собеседник издания напомнил, что к оптимизации капитального строительства прибегали во время дефолта 1998 года, мирового финансового кризиса 2008–2009 годов, а также кризиса 2020 года в начале пандемии. Нынешние экономические трудности, по его мнению, также могут привести к сокращению или замораживанию государственных строительных проектов.

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