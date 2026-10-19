Председатель бюджетного комитета Совета Федерации РФ Анатолий Артамонов призвал пересмотреть сеть медицинских учреждений в регионах и провести её «оптимизацию». В частности, он предложил перенаправлять пациентов в более крупные клиники, чтобы сэкономить бюджетные средства.

Своё предложение чиновник объяснил дефицитом бюджетных средств и необходимостью сократить расходы на содержание полупустых и маломощных больниц, которые не в состоянии самостоятельно покрывать даже коммунальные расходы.

Инициатива по сокращению медицинской инфраструктуры возникла на фоне растущего финансового дефицита в региональных бюджетах России и перераспределения государственных расходов в пользу войны. Поскольку около 40% федерального бюджета направляется на военные нужды, российское правительство уже вдвое сократило финансирование ключевых медицинских программ.

В частности, существенно сокращены расходы на модернизацию первичного звена, онкологическую помощь и развитие системы скорой помощи, а в следующем году по статье «здравоохранение» планируется дополнительное сокращение средств.

Напомним, в Кремле с радостью восприняли решение Трампа о введении санкционных ограничений против России.

Напомним, что один из соавторов «закона Грема» с так называемыми «адскими санкциями» против России сенатор-демократ Ричард Блюменталь резко раскритиковал президента США Дональда Трампа за нежелание принимать новые меры по усилению давления на Россию в рамках этого законодательства.

Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за закупку российских энергоносителей.

Трамп заявил в Вашингтоне, что в ближайшее время проведет беседу с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного случая чумы в сибирском научно-исследовательском институте.

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