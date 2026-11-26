В РФ арестовали заместителя главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрия Грехова. Генерал-полковника подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

Меру пресечения военному избрал 25 ноября 235-й гарнизонный военный суд Москвы. Он удовлетворил ходатайство Главного военного следственного управления Следственного комитета России о взятии Грехова под стражу.

Сообщается, что генерала взяли под стражу по обвинению в совершении коррупционного преступления. Речь идет о подозрении в получении взятки в особо крупном размере.

Грехов занимает должность заместителя главнокомандующего ВКС России по вооружению с 2021 года. В его обязанности входит обеспечение войск вооружением и военной техникой.

До назначения на эту должность он командовал войсками противовоздушной и противоракетной обороны России. Грехов имеет звание генерал-полковника и является кандидатом военных наук. С 2022 года он находится под санкциями Европейского Союза.

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