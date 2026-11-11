В России задержали подозреваемых в шпионаже в пользу Польши — Politico

В российском Калининграде правоохранители задержали двух человек, подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Польши. Кроме того, в ФСБ заявили, что вынесли официальные предупреждения ещё десяти гражданам. В Варшаве такие действия назвали провокацией.

ФСБ России сообщила о задержании двух подозреваемых, чья национальность пока официально не уточняется.

По версии российской спецслужбы, они собирали и передавали польской разведке информацию о персонале и объектах Министерства обороны РФ в приграничном регионе.

В отношении задержанных уже возбуждены уголовные дела по статье о шпионаже, они находятся под стражей.

В ведомстве также добавили, что официальные предупреждения в связи с возможными контактами с польскими спецслужбами вынесены семерым гражданам Польши и трём россиянам.

В Польше резко отреагировали на заявления российского ведомства. Пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб назвал действия ФСБ «очередной провокацией и актом дезинформации».

Об этом сообщается со ссылкой на заявление российского посольства в Польше и Politico.

Ранее мы сообщали, что в Польше задержали шестерых подозреваемых в деятельности в интересах российской разведки — RMF24.

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