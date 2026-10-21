В России женщину оштрафовали за поддельное фото медведя, созданное ChatGPT — Reuters

Жительница Дальнего Востока России с помощью ChatGPT создала изображение медведя на улице, чтобы разыграть подругу, однако фото распространилось в мессенджерах и вызвало поиски хищника. Суд оштрафовал женщину на 15 тысяч рублей, что составляет около 8 тысяч гривен.

В сентябре жительница поселка Магдагачи в Амурской области создала изображение большого бурого медведя, который якобы прогуливается по местной улице, и отправила его подруге. В пресс-службе судов региона пояснили, что шутка быстро вышла из-под контроля: фото распространилось через мессенджеры, а в полицию начали поступать тревожные звонки.

Глава района направил в поселок егерей, чтобы справиться с несуществующим животным. Женщина сама позвонила в полицию и призналась, что создала изображение. Дело суд рассмотрел на этой неделе.

Это не единственный случай. В середине сентября ещё одну жительницу Забайкальского края оштрафовали на 30 тыс. рублей (около 16 тыс. грн) за публикацию фейкового изображения медведя в деревне. Об этом, по данным Reuters, сообщило российское юридическое агентство Rapsi.

В этом году российские власти находятся в состоянии повышенной готовности из-за ряда смертельных нападений в нескольких регионах. Эксперты объясняют это ростом популяции медведей и плохим урожаем ягод и кедровых орехов, из-за чего увеличивается вероятность встреч с людьми. По данным российских СМИ, на которые ссылается Reuters, с весны от нападений медведей погибли как минимум 26 человек. А по подсчетам ТАСС, с начала года застрелили более 3440 медведей, которых признали угрозой для людей.

Среди причин, которые называются в материале агентства, — изменения климата, более мягкие зимы и нехватка естественного корма. Из-за этого медведи могут выходить к населённым пунктам в поисках пищи. В таких условиях сообщение о хищнике на улице способно вызвать настоящее беспокойство, даже если впоследствии оно оказывается ложным.

Источник: Reuters

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