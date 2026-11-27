Президент Владимир Зеленский подтвердил премьер-министру Италии Джорджи Мелони, что украинская операция против российских судов у берегов Ливии прошла без предварительной координации с европейскими партнерами. В то же время Украина готова наладить регулярный обмен информацией с Италией.

В ходе беседы Зеленский и Мелони обсудили вопросы, над которыми работают Украина и Италия. Президент подчеркнул, что сторонам важно лучше понимать позиции друг друга и поддерживать постоянную связь. Отдельно он прокомментировал недавнюю операцию украинских сил у ливийского побережья. Зеленский подтвердил, что перед ее проведением Украина не согласовывала действия с европейскими партнерами.

«Я подтвердил, что недавняя операция в Ливии была проведена без предварительной координации с нашими европейскими партнерами. Также сказал, что мы настроены обеспечить обмен всей необходимой информацией между соответствующими органами наших стран и поддерживать между ними прямую, регулярную и эффективную коммуникацию», — написал президент в соцсети X.

Что известно об операции у берегов Ливии

Спецоперация состоялась в ночь на 22 ноября вблизи ливийского порта Бенгази. По данным Службы безопасности Украины, она была проведена совместно с подразделениями Сил обороны. Для атаки использовали две группы морских дронов — всего семь беспилотных катеров, которые запустили с так называемого материнского судна.

В СБУ заявили, что украинские силы потопили российский корвет «Меркурий» проекта 20380. На его борту, по информации спецслужбы, находился палубный вертолёт Ка-27. Также был поражен сухогруз MV Angara, который, по данным украинской стороны, Россия использовала для военных перевозок. В частности, судно связывали с так называемыми «Сирийским» и «Ливийским экспрессами» — маршрутами, по которым Россия перевозит военные грузы к своим зарубежным объектам.

23 ноября Зеленский подтвердил проведение операции и назвал её вполне легитимной. Он подчеркнул, что корвет был одним из новейших кораблей российского флота, а сухогруз перевозил оружие. Также президент предупредил, что Украина продолжит морские операции против российских военных целей.

Как отреагировала Ливия

После атаки Министерство иностранных дел правительства национального единства Ливии, работающего в Триполи, выступило с заявлением. В нем осудили удар вблизи Бенгази и призвали Украину официально объяснить, что именно произошло и каков был масштаб операции.

В ливийском ведомстве заявили, что проведение иностранных военных операций на территории страны или в её территориальных водах неприемлемо. Там также подчеркнули, что российско-украинская война не даёт ни одной из сторон права переносить боевые действия на ливийскую территорию.

Резкую реакцию выразил и член Президентского совета Ливии Муса аль-Кони. Он назвал инцидент нарушением суверенитета страны, пригрозил обращением в Совет Безопасности ООН и Международный суд ООН. Кроме того, аль-Кони призвал внести украинское руководство в список лиц, причастных к терроризму.

Что ответила Украина

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что угрозу для Ливии создают прежде всего российские военные корабли и суда, которые перевозят оружие и регулярно прибывают в регион.

В ведомстве подчеркнули, что Россия использует гражданскую инфраструктуру других стран для собственных военных нужд и тем самым подвергает их опасности. Поэтому вопросы относительно инцидентов в ливийских портах, по мнению украинской стороны, следует адресовать Москве. Пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий также заявил, что Украина имеет полное право наносить удары по законным военным целям России, которая ведет войну против нее.

Почему к ситуации подключилась Италия

Италия отдельно выразила обеспокоенность в связи с недавними военными операциями на востоке Ливии. Именно на этом фоне вопрос об украинской операции стал одной из тем беседы Зеленского с Мелони. После переговоров украинский президент заявил о готовности обеспечить регулярный обмен информацией между соответствующими органами двух стран. Речь идет о прямой связи и координации коммуникации, чтобы партнеры располагали большим объемом информации о действиях, которые могут повлиять на безопасность в регионе.

Таким образом, Зеленский признал, что операция у Бенгази не была предварительно согласована с европейскими партнерами, но в то же время заверил Италию в готовности наладить постоянный обмен данными. Ситуация также показала, что украинские удары по российским военным целям за пределами Чёрного моря могут вызвать дипломатическую реакцию стран, на территории или вблизи которых происходят такие операции. Об этом глава государства сообщил 27 ноября по итогам беседы с Мелони.

Италия заявила, что не была проинформирована об украинской операции в ливийском Бенгази и не согласовывала её с Киевом.

Напомним, 22 ноября российский корвет «Меркурий» затонул после поражения дронами в ливийском порту Бенгази.

Также в Ливии 22 ноября морскими дронами было поражено подпадающее под санкции грузовое судно снабжения ASCALON, которое следовало из Калининграда в порт Бенгази, вероятно, с военным оборудованием и техникой для «Африканского корпуса» РФ.

Украинские морские беспилотники, атаковавшие российский корвет «Меркурий» в Ливии, могли быть запущены с территории Албании или с ливийских морских баз Мисурата и Завия, находящихся под контролем правительства национального единства в Триполи, сообщила французская газета Le Monde.

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