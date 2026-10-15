С февраля в Сенегале задержали более 320 человек по обвинениям в так называемых «действиях против природы». Как минимум 84 из них предъявили обвинения в якобы умышленной передаче ВИЧ исключительно на основании их ВИЧ-статуса. По данным The Guardian, об этом говорится в докладе Human Rights Watch со ссылкой на HIV Justice Network.

Ужесточение уголовного законодательства

11 марта парламент Сенегала внес изменения в уголовный кодекс, увеличив максимальный срок заключения за добровольные однополые отношения до 10 лет. Закон также предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф от 500 тысяч до 5 млн франков КФА за пропаганду гомосексуальности, поддержку или финансирование ЛГБТК+ людей и организаций.

Исследовательница Human Rights Watch Ларисса Коджуе заявила, что представители ЛГБТК+ сообщества вынуждены ограничивать обычную активность из-за опасений задержаний и усиления стигмы. Однополые сексуальные отношения криминализованы в Сенегале с 1965 года. Во время президентской кампании 2024 года Басиру Диомай Фай, впоследствии победивший на выборах, и бывший премьер-министр Усман Сонко обещали ужесточить соответствующие нормы.

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Опасения относительно преследований и доступа к медицине

По данным HRW, задержания мужчин и женщин происходили по всей стране. Полиция заявила, что проводила задержания на основании информации из изъятых телефонов, заявлений третьих лиц или рейдов в частных помещениях. В докладе также говорится о принудительном тестировании на ВИЧ и утечках в СМИ конфиденциальных данных расследований, в частности информации о ВИЧ-статусе задержанных.

Юристы сообщили Human Rights Watch, что опасаются представлять задержанных из-за риска преследования. Медики, в свою очередь, заявили, что изменения в законодательстве отталкивают людей от тестирования на ВИЧ и лечения. Консультантка HIV Justice Network Сильви Бомон отметила, что получила неподтвержденные сообщения о снижении посещаемости ВИЧ-клиник.

Опрошенные HRW ЛГБТК+ люди рассказали о тревожности и депрессии из-за усиления давления. Некоторые из них скрываются, ограничивают передвижение, переехали в другие места или покинули страну.

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