В Сербии разъяренная толпа ворвалась в здание проправительственного телеканала «Informer». Люди не выпускают журналистов из помещения.

Владелец и главный редактор телеканала Драган Вучичевич заявил, что в прямом эфире происходил захват заложников, а в полиции, по его словам, тем временем ответили, что все линии заняты. Также Вучичевич заявил, что ему пришлось позвонить Илии Срдановичу, возглавившему избирательный блок «Студенческий список», чтобы тот его защитил, но безрезультатно.

Кроме того, издание сообщает, что одному человеку внутри здания стало плохо, для него вызвали скорую помощь.

Об этом пишет Vreme.

Напомним, что в Турции тысячи людей протестовали против давления на СМИ — Taipei Times.

В Праге десятки тысяч человек протестовали против реформы общественного вещания — Der Spiegel.

Французские студенты продолжат протесты, несмотря на уступки правительства — Politico Europe.

Читай нас в