В Сербии задержали владельца банка Alta, клиенты которого лишились доступа к своим средствам

В Сербии задержали бизнесмена Давора Мацуру — владельца Alta Banka, у которого Национальный банк страны несколько дней назад отозвал лицензию. После приостановки работы финансового учреждения часть клиентов, в частности россияне, переехавшие в Сербию, не могут пользоваться своими счетами и сбережениями.

Задержанию Мацуры предшествовали масштабные обыски, которые длились более 30 часов. Причины задержания пока официально не разглашаются, сообщают местные СМИ.

Alta Banka пользовалась популярностью среди граждан России, поселившихся в Сербии. Клиенты открывали там личные счета и счета для бизнеса, оформляли банковские карты и хранили сбережения.

После отзыва лицензии операции с картами и переводы были приостановлены. В результате вкладчики лишились возможности свободно распоряжаться средствами на счетах.

В Национальном банке Сербии объяснили это решение резким ухудшением финансового состояния Alta Banka. Возвратом средств клиентам будет заниматься государственное агентство по страхованию вкладов.

Гарантированная сумма возмещения составляет до 50 тысяч евро на одного вкладчика. Что будет с сбережениями, превышающими этот лимит, пока не определено.

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