В четверг, 26 ноября, в Сербии задержали владельца телеканала Informer Драгана Вучичевича. Его подозревают в неоднократном разжигании паники и беспорядков, а также в препятствовании правосудию. Медиамагнат известен своей проправительственной позицией и резкими нападками на участников антиправительственных протестов.

Драган Вучичевич был задержан по распоряжению прокуратуры. Ему инкриминируют нарушение двух статей Уголовного кодекса Сербии — 336 и 343. Речь идет о «многократном провоцировании паники и беспорядков», а также о «воспрепятствовании правосудию».

Вучичевич — один из самых известных сторонников власти в сербском медиапространстве. Во время президентства и премьерства Александра Вучича, возглавлявшего правительство и государство в разные периоды с 2014 по 2026 год, он приобрел популярность благодаря резкой провластной риторике. Его телеканал Informer регулярно выступал в поддержку власти и критиковал её оппонентов. При этом критики сравнивали самого Вучичевича с российским телевизионным пропагандистом Владимиром Соловьевым.

Особенно заметной его деятельность стала после начала массовых протестов в Сербии в ноябре 2024 года. Тогда телеканал Informer активно использовали для поддержки правительства и информационных атак на протестующих и представителей оппозиции. Протесты вспыхнули после трагедии на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года. Тогда в результате обрушения бетонного навеса погибли люди. Трагедия вызвала волну возмущения, а граждане начали требовать от властей ответственности и расследования обстоятельств катастрофы.

На фоне этих событий Вучичевич позволял себе резкие высказывания в адрес людей, выступавших против правительства. В частности, он комментировал голодовку матери одного из погибших в Нови-Саде. Женщина устроила публичную акцию протеста у здания парламента, требуя справедливости для своего ребенка. Владелец Informer заявил, что она якобы приходит на акцию «прямо из кондитерской». Таким образом он поставил под сомнение искренность её протеста. Об этом случае писало сербское издание Vreme.

Не менее резко Вучичевич высказывался и о других участниках протестов. Он называл их «подонками» и «террористами», а также призывал полицию применять к ним силу. В частности, в своих заявлениях он призывал правоохранителей «бить и ломать ребра» протестующим. Об этих высказываниях сообщали сербские СМИ, в частности Vreme.

Задержание Вучичевича стало очередным громким событием на фоне затянувшегося политического противостояния в Сербии. Его телеканал и раньше оказывался в центре критики из-за освещения протестов и отношения к оппозиции. В то же время окончательную правовую оценку действиям медиамагната должен дать суд. О задержании сообщило сербское издание Nova.rs.

В Белграде, Сербия, задержали владельца медиагруппы Informer Драгана Вучичевича. Его задержали на 48 часов. Как сообщает Der Spiegel, прокуратура подозревает его в разжигании паники и беспорядков, а также в препятствовании правосудию.

Бывший президент Сербии Александр Вучич заявил, что объявит голодовку, если его арестуют. По его словам, это может спровоцировать массовые протесты, в которых примут участие миллионы людей.

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