19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь начались трехсторонние переговоры с участием президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и главы Кремля Владимира Путина. Это первая встреча в таком формате, к которой присоединились лидеры трех стран.

Переговоры начались в курортном отеле Kylin Villa. Они проходят на фоне 33-го саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который проходит в Шэньчжэне (Китай).

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Напомним, что Трамп начал переговоры с Си Цзиньпином и сделал заявление по поводу войны в Украине — Reuters.

Президент Си Цзиньпин и президент Трамп встретились в Шэньчжэне — Anadolu Agency

Видео: Трамп впервые публично назвал Путина другом и опоздал на встречу с Си Цзиньпином.

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