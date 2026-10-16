В начальной школе Silver Rail в городе Бенд, штат Орегон, в четверг произошла стрельба. Ранения получили несколько человек, среди которых есть дети. Это подтвердила полиция во время пресс-конференции, сообщает The Guardian.

Предполагаемого стрелка застрелили

Полиция прибыла в школу во второй половине дня после сообщений об активной стрельбе. По словам менеджера по коммуникациям полиции Бенда Шейлы Миллер, вскоре после прибытия правоохранителей предполагаемый стрелок, личность которого не установлена, был застрелен. Кто именно произвел выстрел, пока неизвестно.

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Эвакуация продолжается

Полиция не уточнила сразу количество пострадавших и их состояние. Правоохранители также не подтвердили личности и возраст пострадавших, однако сообщили, что среди них есть дети. Экстренные службы работали над эвакуацией начальной школы.

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