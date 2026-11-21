В центральной части Шотландии двое мужчин погибли в результате падения двухместного планера в озеро Лох-Левен недалеко от города Кинросс. Тела погибших извлекли из воды, сообщили в полиции Шотландии.

Сообщение об авиакатастрофе поступило в правоохранительные органы 20 ноября примерно в 11:05 по местному времени. К поисково-спасательной операции были привлечены экстренные службы и вертолеты береговой охраны.

Шотландский центр планеризма, расположенный неподалеку на аэродроме Портмок, сообщил, что в аварию попал двухместный планер Perkoz. Воздушное судно выполняло местный учебный полет.

«На данный момент нет никаких данных о причине аварии», — отметили в центре.

Там также сообщили, что сотрудничают с полицией, Британской ассоциацией планеризма и Управлением по расследованию авиационных происшествий Великобритании.

В полиции заявили, что родственникам погибших уже сообщили о трагедии. Смерть мужчин не рассматривается как подозрительная, а обстоятельства аварии продолжают выясняться.

К месту происшествия направили группу следователей Управления по расследованию авиационных происшествий. Пожарно-спасательная служба Шотландии также подтвердила, что задействовала технику и специализированные подразделения, однако впоследствии завершила работу на месте.

Источник: The Guardian

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