17 ноября в Брюсселе, в штаб-квартире НАТО, началось 37-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн». Встречу созвали Великобритания и Германия, которые являются сопредседателями группы.

Украину на заседании лично представляет министр обороны Евгений Хмара. Для него эта поездка в Брюссель стала первым зарубежным визитом в должности главы оборонного ведомства. Также ожидается, что к участникам встречи в онлайн-формате присоединится президент Украины Владимир Зеленский.

В ходе заседания украинская делегация планирует представить партнерам первоочередные потребности Сил обороны, в частности, касающиеся усиления противовоздушной обороны, обеспечения авиации, дополнительного финансирования производства беспилотников и расширения совместных оборонных предприятий. Предыдущая, 36-я встреча Контактной группы в формате «Рамштайн» состоялась в сентябре 2026 года.

Источник: Интерфакс-Украина.

В ходе заседания «Рамштайна» Украина представит партнерам ключевые потребности для укрепления обороны. В частности, речь пойдет о перехватчиках для противовоздушной обороны, боеприпасах для боевой авиации и дополнительном финансировании.

36-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн состоялось 9 сентября 2026 года.

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