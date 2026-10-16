Два человека погибли, еще 35 получили ранения при стрельбе на уличной вечеринке в городе Вена, штат Джорджия, США, ранним утром 4 октября. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на местных и государственных должностных лиц.

Погибшие и раненые

Шериф округа Дули Крейг Пиви заявил на пресс-конференции, что в результате стрельбы погибли мужчины в возрасте 21 года и 23 лет. Вена расположена примерно в 216 километрах к югу от Атланты.

По словам должностных лиц, большинство из 35 пострадавших получили огнестрельные ранения, а состояние некоторых из них оценивалось как критическое. Возраст раненых — от 14 до 51 года.

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Власти сообщили, что на мероприятии присутствовали сотни людей. Вечеринка проходила в конце недели Homecoming в средней школе округа Дули.

Расследование стрельбы

Правоохранители не считают, что угроза для общественности сохраняется. В то же время они публично не назвали подозреваемых или лиц, представляющих интерес для следствия.

Мотив стрельбы пока не установлен. Директор Бюро расследований штата Джорджия Крис Хоси заявил, что следователи не хотят строить предположения о причинах происшествия.

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