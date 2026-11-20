В Швеции заподозрили россиян в отмывании денег через банк Revolut — FT
Стремительное развитие цифрового банка Revolut, основанного выходцем из России Николаем Сторонским, привело к тому, что его приложение стали активно использовать для незаконных финансовых операций. В частности, регуляторы выяснили, что лица, связанные с Россией, могли отмывать через платформу деньги, а итальянские мафиози проводили операции для сокрытия доходов от преступной деятельности.
Власти ряда европейских стран всё настойчивее требуют от Revolut усилить финансовый контроль. Злоумышленники пользуются быстрой процедурой регистрации в банке и его масштабной деятельностью в сфере цифровых финансов и криптовалют.
Как выяснило шведское агентство по борьбе с финансовыми преступлениями, связанные с Россией лица, занимающиеся отмыванием средств, используют Revolut для конвертации преступных доходов в криптовалюту и осуществления трансграничных переводов.
Полиция проанализировала операции на сумму 2,9 млрд шведских крон (259 млн евро), исполнителей которых подозревают в отмывании российских денег. По результатам проверки выяснилось, что Revolut был одним из самых распространенных способов вывода средств из Швеции. Чаще всего деньги через этот банк переводились в Литву и Ирландию.
Об этом пишет Financial Times.
Revolut Сторонского готовится к оценке в $115 млрд перед выходом на биржу.
Напомним, что Revolut закрывает счета украинцев в связи с требованиями законодательства.
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