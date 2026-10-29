Христианские демократы Швеции предложили изучить возможность депортации людей в страны, не являющиеся государствами их происхождения. Партия изложила эту инициативу в своем докладе по вопросам безопасности, опубликованном на прошлой неделе.

Соглашения с принимающими странами

Как сообщает The Local Sweden, партия предлагает рассмотреть заключение новых соглашений о сотрудничестве со странами, которые могли бы принимать лиц, в отношении которых приняты решения о депортации. Оттуда эти люди, по замыслу инициаторов, могли бы отправиться в государство своего происхождения или найти другую страну для постоянного проживания.

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Проблема исполнения решений

Христианские демократы заявляют, что в Швеции давно существует проблема с людьми, в отношении которых приняты решения о депортации, но которых невозможно выслать из-за отказа стран происхождения принять их обратно. По данным партии, из-за этого многие такие люди годами находятся в специальном жилье и остаются в неопределенности.

Связанная с этим предложением идея создания центров возвращения в странах за пределами ЕС предусматривает размещение там людей до их возвращения в государства происхождения. Представитель партии «Шведские демократы» Людвиг Асплинг ранее называл такую реформу своей любимой.

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