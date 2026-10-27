В Швеции задержали бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, которого украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы. Политика задержали сотрудники пограничной полиции во время паспортного контроля в аэропорту Арланда недалеко от Стокгольма.

По информации шведского издания Expressen, Святаш прилетел в Швецию в четверг. По словам его адвоката Марка Сафаряна, целью поездки было посещение концерта американского певца Стиви Уандера, который должен был состояться на арене 3Arena в Стокгольме.

Во время проверки документов бывшего депутата задержали. Как пояснил его защитник, основанием послужило решение Польши о запрете на повторный въезд, сведения о котором внесли в общую информационную систему стран Шенгенской зоны. По словам адвоката, Святаш предъявил украинский паспорт.

После задержания экс-депутата поместили в миграционный изолятор в городе Мерста. Его адвокат обжаловал решение о содержании под стражей, утверждая, что для этого нет достаточных оснований. Защита также выступает против возможного возвращения Святаша в Украину.

Адвокат назвал решение в отношении своего подзащитного политически мотивированным. Он ссылается на судебную практику, связанную с экстрадицией в Украину в условиях полномасштабной войны. В то же время окончательное решение о дальнейшем пребывании Святаша в Швеции должен принять соответствующий суд.

Дмитрий Святаш был народным депутатом нескольких созывов Верховной Рады и представлял Партию регионов. В 2019 году он покинул Украину и уехал в Россию.

В 2024 году Печерский районный суд Киева заочно приговорил бывшего парламентария к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Его признали виновным в оправдании вооруженной агрессии России против Украины и мошенничестве на сумму 2,2 млрд гривен.

Источник: Expressen

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины IV–VIII созывов от «Партии регионов» Дмитрия Святаша. Его будут судить за призывы к изменению границ Украины, легализацию имущества и финансовое мошенничество.

СБУ объявила в розыск бывшего народного депутата от «Партии регионов», который призывал украинцев поддерживать полномасштабное вторжение России.



В мае Служба безопасности Украины собрала новые доказательства вины бывших народных депутатов. В Швеции задержали бывшего народного депутата Украины Дмитрия Святаша, которого украинский суд заочно приговорил к 12 годам лишения свободы. Политика задержали сотрудники пограничной полиции во время паспортного контроля в аэропорту Арланда недалеко от Стокгольма.

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