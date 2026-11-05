В Топкинском округе Кемеровской области России 5 ноября произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе. После аварии на объекте разразился масштабный пожар. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать внезапная разгерметизация трубы. На данный момент неизвестно, причастны ли к взрыву диверсионные группы.

Что известно о пожаре на газопроводе



Это возгорание стало уже вторым зафиксированным случаем на российских магистральных газопроводах за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 13 октября в Пензенской области, где загорелся газопровод системы «Средняя Азия – Центр», транспортирующий топливо через территорию России.

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последнее время в различных регионах России регулярно фиксируются аварии и повреждения объектов критической инфраструктуры.



Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.



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