В Сибири взорвался магистральный газопровод, вспыхнул масштабный пожар
В Топкинском округе Кемеровской области России 5 ноября произошел мощный взрыв на магистральном газопроводе. После аварии на объекте разразился масштабный пожар. По предварительной информации, причиной инцидента могла стать внезапная разгерметизация трубы. На данный момент неизвестно, причастны ли к взрыву диверсионные группы.
Что известно о пожаре на газопроводе
Это возгорание стало уже вторым зафиксированным случаем на российских магистральных газопроводах за последний месяц. Предыдущий инцидент произошел 13 октября в Пензенской области, где загорелся газопровод системы «Средняя Азия – Центр», транспортирующий топливо через территорию России.
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последнее время в различных регионах России регулярно фиксируются аварии и повреждения объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
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