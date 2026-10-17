В Сингапуре утром 17 октября ситуация со смогом несколько улучшилась после резкого ухудшения накануне, однако качество воздуха по всему острову всё ещё оставалось в диапазоне, вредном для здоровья. Как сообщает Channel NewsAsia, по состоянию на 7:00 24-часовой индекс загрязнения воздуха PSI составлял от 144 до 191, а самый высокий показатель зафиксировали в центральной части Сингапура.

Эти значения были ниже, чем в пятницу, когда PSI достиг 229. Тогда качество воздуха перешло в категорию «очень вредного для здоровья», а уровень загрязнения стал самым высоким в Сингапуре с начала года.

Дым из Калимантана и Суматры

Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура сообщило, что густой дым от пожаров в Калимантане продолжал перемещаться к стране при преобладающих юго-восточных ветрах. Дым также наблюдали над Суматрой.

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Агентство ожидает, что перенос дыма из Калимантана может ослабнуть в субботу из-за дождей в Сингапуре и соседних районах, в том числе в частях Калимантана. Также прогнозируется изменение направления ветра на юго-восточное или юго-юго-восточное, что потенциально уменьшит поступление дыма. В то же время часть смога из Суматры всё ещё может достигать Сингапура.

Прогноз и рекомендации по маскам

Несмотря на утреннее снижение показателей, на субботу прогнозировали PSI в пределах от 150 до 230 — от вредного до очень вредного уровня. В воскресенье и понедельник ситуация может улучшиться благодаря осадкам в Сингапуре и частях Калимантана, а также постепенному ослаблению ветра.

Министерство здравоохранения Сингапура советует для немедленного планирования активности на открытом воздухе ориентироваться на почасовые показатели мелкодисперсных частиц PM2.5. В 7:00 они составляли от 75 до 119. Пожилым людям, беременным, а также людям с хроническими заболеваниями сердца или лёгких рекомендуют избегать активности на открытом воздухе, если почасовой PM2.5 достигает от 151 до 250. При необходимости выйти на улицу можно использовать плотно прилегающую маску N95 или её эквивалент.

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