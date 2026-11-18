Христианско-демократическое движение (KDH) раскритиковало решение правительства продолжить экономические и научно-технические контакты с Москвой. Оппозиционеры призывают прекратить сотрудничество с РФ до окончания российской агрессии против Украины.

Председатель KDH Милан Майерский выступил против дальнейшего развития отношений с Россией, пока она продолжает полномасштабную войну против Украины.

«Мы призываем правительство не сотрудничать с Россией, пока она не прекратит эту войну», — заявил Майерский.

Политик также обратился к министрам от партии «Голос – социальная демократия» с призывом не поддерживать инициативы по углублению сотрудничества с Москвой.

По словам Майерского, словацкие власти должны подтверждать свою позицию в отношении российской агрессии конкретными решениями, а не только публичными заявлениями.

«Если они утверждают, что Россия является агрессором, то должны доказать это своими действиями, а не только словами. Тот, кто протягивает руку агрессору, абсолютно ничем не способствует тому, чтобы наша родина стала хоть немного безопаснее», — подчеркнул председатель KDH.

Он также отметил, что западные союзники Словакии обратили внимание на решение Братиславы развивать сотрудничество с Россией.

Особое возмущение оппозиции вызвала дата, когда словацкое правительство рассмотрело вопрос об отношениях с Москвой. Это произошло 17 ноября – в День борьбы за свободу и демократию, который связан с годовщиной падения коммунистического режима в Чехословакии.

Майерский раскритиковал правительство за обсуждение сотрудничества со страной, которая продолжает войну против Украины, именно в день чествования борьбы против тоталитарного режима, находившегося под влиянием Москвы.

Кроме того, Христианско-демократическое движение решило подать в парламент резолюцию с призывом вернуть в Украину детей, похищенных Россией.

Документ также предусматривает осуждение позиции депутатов Европейского парламента от словацких партий «Курс — социальная демократия» и «Республика», которые не поддержали соответствующую инициативу.

«Во второй части (резолюции — ред.) содержится осуждение депутатов Европарламента от партий «Курс – социальная демократия» и «Республика» и их поведение в Европарламенте, где они либо выступили против этой резолюции, либо воздержались от голосования», – отметил Майерский.

Источник: TASR

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