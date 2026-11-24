В Словакии раскритиковали позицию представителей партии премьер-министра Роберта Фицо, которые в Европарламенте выступили против резолюции о возвращении похищенных Россией украинских детей. Президент страны Петер Пеллегрини назвал позорным голосование четырёх евродепутатов от партии SMER и заявил, что сам поддержал бы соответствующий документ.

Он подчеркнул, что возвращение украинских детей не должно становиться предметом политических споров. По словам Пеллегрини, позиция представителей партии Фицо негативно сказывается на международном имидже Словакии.

Что известно о голосовании в Европарламенте

Против резолюции с призывом вернуть похищенных украинских детей их семьям выступили четверо представителей партии SMER — Любош Блага, Катарина Рот Неведялова, Юдита Лашшакова и Эрик Калинак.

В целом документ получил поддержку 536 депутатов Европарламента. При этом против проголосовали лишь восемь парламентариев, половина из которых — представители Словакии.

Пеллегрини обратил внимание на подавляющую поддержку резолюции среди европейских парламентариев и охарактеризовал решение депутатов SMER как неправильное, досадное и позорное.

«Если бы я был там, я бы точно проголосовал за это», — заявил словацкий президент.

Почему Пеллегрини раскритиковал депутатов Фицо

Глава Словакии подчеркнул, что возвращение похищенных детей является гуманитарным вопросом, напрямую связанным с последствиями российской агрессии против Украины.

Президент также выразил непонимание того, почему представители правящей партии отказались поддержать инициативу, направленную на воссоединение украинских детей с их семьями и возвращение на родину.

По мнению Пеллегрини, такое голосование наносит ущерб репутации Словакии, а оправдать решение евродепутатов политическими соображениями невозможно.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Фицо отказался присоединиться к новому кредиту ЕС для Украины

Напомним, что в Словакии оппозиция требует прекратить сотрудничество с Россией до окончания войны в Украине.

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