На Кипре, а также в Германии и Италии задержали пятерых человек в рамках расследования трансграничного мошенничества с налогом на добавленную стоимость на €114 млн. Троих человек задержали на Кипре. Как сообщает Cyprus Mail, операцию провели по запросу Европейской прокуратуры в Мюнхене.

Схема с продажей смартфонов

Расследование касается продажи смартфонов и налоговых потерь, зафиксированных в Швеции и Германии. По данным Европейской прокуратуры, предполагаемая преступная организация якобы использовала сложную схему мошенничества с НДС, применяя правила ЕС для трансграничных операций между государствами-членами, которые при определенных условиях освобождаются от этого налога.

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Смартфоны продавали через компании-оболочки, зарегистрированные в Германии, Албании и Швеции. Оцененные потери налоговых поступлений составляют €80 млн в Швеции и €34 млн в Германии. Европейская прокуратура подозревает задержанных в создании и контроле сети, которую использовали для этой схемы.

Обыски и арест имущества

Правоохранители провели 12 обысков в жилых и коммерческих помещениях подозреваемых и компаний, фигурирующих в расследовании. Активы на сумму до €80 тыс. были заморожены, а банковские счета, транспортные средства и недвижимость на Кипре, в Греции и Италии были изъяты. Расследование входит в более широкие рамки дел Midas Европейской прокуратуры о трансграничном мошенничестве с НДС.

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