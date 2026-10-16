Ирландская полиция ожидает новых задержаний в расследовании гибели супругов и двоих их детей во время пожара в городе Уотерфорд. Речь идет о предполагаемом умышленном поджоге дома в жилом комплексе Берчвуд, сообщает The Independent.

В результате пожара погибли Филип и Ким Инглиш, а также их сыновья — 12-летний Каллум и девятилетний Джейден. Еще двоих детей в критическом состоянии доставили в больницу Children’s Health Ireland в Крамлине, где они остаются на лечении.

Двое задержанных

В четверг Гарда, полиция Ирландии, задержала мужчину в возрасте около 20 лет и женщину в возрасте около 30 лет в связи со смертями членов семьи. Комиссар Гарды Джастин Келли заявил в пятницу, что расследование предполагаемых убийств продвинулось вперед и правоохранители рассчитывают на дальнейшие задержания.

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По его словам, следователи провели несколько обысков и изъяли ряд предметов в связи с расследованием убийств. Для расследования задействованы все возможные ресурсы полиции.

Заявление родственника и противодействие запугиванию

Сын Филипа Инглиша Джон Джеймс Инглиш заявил телеканалу RTÉ News, что его семью якобы убили из-за связанного с наркотиками долга другого человека на сумму 20 тысяч евро. Он утверждал, что семья некоторое время была мишенью, не имела отношения к наркотикам и была невиновна. Эти утверждения являются заявлением родственника.

Комиссар Келли сообщил, что полиция ввела меры поддержки для людей, которые подвергаются запугиванию из-за наркотиков, и призвал их обращаться к правоохранителям. Он также отметил, что в районе уже были уголовные преследования по делам о таком запугивании, а полиция фиксирует более частое использование зажигательных устройств и бутылок с зажигательной смесью.

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