В США 24 генеральных прокурора штатов от Демократической партии усилили координацию примерно с дюжиной секретарей штатов и общественными организациями в преддверии промежуточных выборов в ноябре. Они планируют реагирование на возможное вмешательство федеральных властей в избирательный процесс, сообщает The Guardian.

С начала года должностные лица проводят еженедельные видеоконференции и очные тренинги с моделированием возможных кризисных сценариев. Координацию осуществляет Progressive State Leaders Committee — подразделение Демократической ассоциации генеральных прокуроров, занимающееся государственной политикой.

Сценарии возможного вмешательства

Генеральный прокурор штата Вашингтон Ник Браун, возглавляющий рабочую группу по защите выборов, заявил, что участники обсуждают безопасность голосования и возможные инциденты. Среди сценариев, рассматривавшихся на встречах, — появление агентов Службы иммиграционного и таможенного контроля США возле избирательных участков и изъятие бюллетеней в отдельных избирательных гонках.

Очные учения прошли в мае в Милуоки и в сентябре в Детройте. В них участвовали представители офисов секретарей штатов и другие партнеры Progressive State Leaders Committee.

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Обеспокоенность демократических генпрокуроров усилилась после того, как Министерство юстиции США объявило о планах направить 1 000 наблюдателей на избирательные участки. Для сравнения, в 2022 году ведомство направило 289 таких наблюдателей. 4 октября NAACP подала иск с требованием раскрыть детали их развертывания.

Иски и заявления администрации

Министерство юстиции также подало иски против 30 штатов, пытаясь получить нередактированные списки избирателей с персональными данными. Генпрокуроры-демократы оспаривают эти требования; по данным издания, ведомство проиграло 26 дел, по которым суды уже вынесли решения.

Генпрокурор Орегона Дэн Рейфилд заявил, что его штат опровергает дезинформацию администрации относительно голосования по почте. Секретарь штата Аризона Адриан Фонтес назвал координацию с прокурорами подходом, требующим участия всех сторон, и выразил обеспокоенность тем, что дезинформация может снизить явку избирателей.

Специалистка по юридической защите выборов States United Democracy Center Май Ратаконда отметила, что сотрудники избирательных органов готовятся реагировать на риск изъятия бюллетеней. Она напомнила, что в начале года Министерство юстиции изъяло бюллетени с выборов 2020 года в округе Фултон, штат Джорджия.

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