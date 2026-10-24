В США 265 047 граждан Бразилии зарегистрированы для участия во втором туре президентских выборов Бразилии, который состоится в воскресенье, 25 октября 2026 года. Для голосования в 11 американских городах предусмотрено 358 избирательных участков. По данным The Rio Times, это почти 29% из 916 683 бразильцев, зарегистрированных для голосования за рубежом.

Участки в 11 городах

Больше всего избирателей зарегистрировано в Бостоне — 53 358. Далее следуют Майами с 40 060 избирателями и Нью-Йорк с 38 952. Голосование также организуют в Орландо, Лос-Анджелесе, Вашингтоне, Хьюстоне, Атланте, Сан-Франциско, Чикаго и Хартфорде.

Участки будут работать с 8:00 до 17:00 по местному времени. Бразильцы, проживающие за рубежом, могут голосовать только за президента и только лично на участке, где они зарегистрированы. Проверить адрес участка можно через приложение e-Título или сервис избирательного суда Бразилии.

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Высокая неявка в первом туре

В первом туре 4 октября не проголосовали 71,55% зарегистрированных в США бразильских избирателей. Для сравнения, среди всех бразильских избирателей за рубежом уровень неявки составил 62,69%, а в самой Бразилии — 21,08%.

В 11 городах США было подано 73 661 действительный голос. По подсчетам издания на основе городских данных избирательного суда, сенатор Флавио Болсонару получил 45 004 голоса, или 61,10%, а президент Лула — 23 335 голосов, или 31,68%. Лула опередил Болсонару в Чикаго, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и Вашингтоне.

Правила для избирателей за рубежом

Бразильское законодательство предусматривает обязательное голосование для большинства совершеннолетних граждан. Те, кто не сможет прийти на участок, могут объяснить неявку через e-Título в день голосования или до 8 января 2027 года. Штраф за неявку без объяснения может достигать 3,51 бразильского реала за каждый тур.

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