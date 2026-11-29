Польский футболист Матеуш Богуш забил гол в победном матче «Хьюстон Динамо» против «Сан-Хосе Эртквейкс» в плей-офф американской MLS. Команда из Хьюстона выиграла со счётом 3:2 и сравняла счёт в серии, сообщает Interia Sport.

Гол Богуша в начале игры

Богуш открыл счёт уже на шестой минуте, забив из-за пределов штрафной площади. На 13-й минуте Лукас Халтер удвоил преимущество «Хьюстон Динамо».

После перерыва «Сан-Хосе Эртквейкс» отыграли два мяча: на 58-й минуте отличился Уссени Буда, а на 68-й — Поль Мари. Победный гол на четвёртой компенсированной минуте забил Лайл Фостер.

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Решающий матч серии

В первом матче противостояния «Хьюстон Динамо» уступил «Сан-Хосе Эртквейкс» со счётом 1:2 и играл вдесятером после красной карточки Агустину Решу. Третий, решающий матч серии запланирован на 3 декабря в 04:00 по польскому времени. В случае победы команда Богуша выйдет в следующий раунд плей-офф, где встретится с «Ванкувер Уайткэпс».

Роберт Левандовский уже завершил сезон в MLS: его «Чикаго Файр» дважды проиграл «Шарлотт» со счётом 1:2 в первом раунде плей-офф.

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