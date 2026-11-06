В США спустя более 80 лет идентифицировали останки солдата, пропавшего без вести во время Второй мировой войны
Американские специалисты установили личность военнослужащего Джозефа Гали, пропавшего без вести в 1944 году во время боевой операции на территории тогдашней Бирмы (ныне Мьянма).
Он служил в легендарном подразделении «Мародёры Меррилла», которое выполняло опасную миссию против японских войск в джунглях. Из около 3000 добровольцев, отправившихся на задание, домой вернулись лишь 200.
Галу в последний раз видели во время продвижения батальона к японским укреплениям вблизи деревни Манкрин. В июле 1944 года его официально объявили погибшим. На тот момент военному был всего 21 год.
Его останки десятилетиями находились среди захоронений неизвестных военных на Гавайях. Личность удалось установить благодаря стоматологическим и судебно-медицинским исследованиям. 5 ноября 2026 года солдата похоронили с воинскими почестями в его родном городе Линн, штат Массачусетс.
Источник: CBS News
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