Четверо астронавтов из США, Франции и России вернулись на Землю в США после восьми месяцев на Международной космической станции. Капсула SpaceX с Джессикой Меир и Джеком Хэтэуэем из NASA, француженкой Софи Адено и россиянином Андреем Федяевым приводнилась в Тихом океане у побережья Лос-Анджелеса.

Экипаж покинул МКС в среду, а возвращение задержалось на три недели из-за ремонта капсулы, на которой на станцию прибыли их сменщики. Как сообщает France 24, астронавты отправились на орбиту в феврале, чтобы заменить четырех членов предыдущего экипажа, которых досрочно отправили домой из-за болезни одного из них — астронавта NASA Майка Финке.

Работа в открытом космосе

Во время миссии Джессика Меир совершила четыре выхода в открытый космос, а Софи Адено — три. Они проводили техническое обслуживание и модернизацию 28-летней орбитальной станции. По данным NASA, досрочное возвращение предыдущего экипажа стало первой медицинской эвакуацией за 65 лет американских пилотируемых космических полетов.

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Перед возвращением Меир сказала, что экипаж испытывал смешанные чувства и будет скучать по «чрезвычайным видам нашей родной планеты». После приводнения она передала по радио, что астронавты рады вновь оказаться на Земле после миссии на МКС.

Кто остался на станции

На борту МКС сейчас остаются семеро астронавтов, представляющих США, Россию и Канаду. С начала работы станции в 2000 году ее посетили 298 человек из 26 стран, подсчитали в NASA.

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