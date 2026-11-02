В США двум женщинам из ЮАР — 69-летней Хестер Вайманн и 67-летней Ханли Вентер — предъявили обвинения, связанные с предполагаемым незаконным голосованием на федеральных выборах в ноябре 2024 года. Обе имели статус законных постоянных жительниц США, но не были гражданками страны. Об этом сообщает Daily Maverick.

Обвинения в Миссури

По данным прокуратуры Западного округа штата Миссури, Вентер родилась в ЮАР, переехала в США в 2020 году, а в следующем году получила статус законной постоянной жительницы. Следствие утверждает, что в сентябре 2024 года она зарегистрировалась для голосования, а в ноябре проголосовала на избирательном участке в округе Макдональд в штате Миссури.

Постоянные жители не имеют права голосовать на федеральных выборах в США, а в Миссури также не могут участвовать в выборах штата и местных выборах. В случае признания виновной Вентер может грозить до года лишения свободы и штраф до 100 тысяч долларов.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дело Вайманн и судья

В конце сентября 2026 года Вайманн включили в список десяти иностранцев, которым федеральные власти предъявили обвинения по делам о незаконном голосовании или регистрации избирателей в Миннесоте. По данным Офиса общественных связей США, она якобы незаконно проголосовала в штате и ложно заявила о наличии американского гражданства, чтобы получить возможность проголосовать в ноябре 2024 года. Вайманн не признала вину.

Ее дело рассматривает судья Джон Тунхейм. В ходатайстве о его отводе, датированном 20 октября 2026 года, утверждается, что его комментарии для The New York Times об иммиграционных действиях администрации президента Дональда Трампа могут вызвать сомнения в его беспристрастности. Daily Maverick отметил, что на момент публикации было неясно, каков дальнейший статус жалобы на судью и производства против Вайманн.

Читай нас в