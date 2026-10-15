Суд в штате Нью-Мексико, США, приговорил гражданина Боснии и Герцеговины к пяти годам лишения свободы за участие в сговоре по приобретению в Северной Корее переносных зенитных ракет. Как сообщает Balkan Insight, он признал вину в нарушении Закона США о международных чрезвычайных экономических полномочиях и правил санкций в отношении КНДР.

Попытка приобрести ракеты

По данным Министерства юстиции США, осужденный действовал вместе с сообщником из США и другими лицами, пытаясь обойти ограничения на торговлю оружием. Речь шла о запускаемых с плеча ракетах класса «земля — воздух» SA-18 Igla. Для такой сделки требовались лицензия или разрешения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США.

Американское ведомство заявило, что в 2020 году участники сговора неоднократно обсуждали незаконное приобретение ракет. Осужденный предоставлял информацию о ценах, участвовал в попытках получить вооружение с помощью поддельных документов и работал над закупкой в КНДР, зная о запрете таких операций законодательством США и международными нормами.

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Сделка не состоялась

В конце 2020 года он и сообщник отправились в Анкару, Турция, чтобы завершить приобретение ракет. Однако сделка сорвалась из-за спора о цене с северокорейцами, сообщило Министерство юстиции США.

В судебных документах мужчину назвали международным торговцем оружием. Согласно реестрам компаний Боснии и Герцеговины, он был совладельцем компании BSTG (Balkan Security Tech Group) из Баня-Луки, которая сейчас находится в процедуре банкротства. На сайте компании указывалось, что она предлагала услуги в сфере безопасности.

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