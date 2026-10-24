В США число одобрений заявлений на получение гражданства в течение первых восьми месяцев 2026 года сократилось на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Очередь нерассмотренных заявлений превысила 800 тысяч, а средний срок ожидания вырос примерно с шести до почти 13 месяцев, сообщает The Rio Times.

По данным издания, Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) одобрила около 173 тысяч заявлений на натурализацию с января по август 2026 года. Число отказов также снизилось — на 41%, что указывает на общее сокращение количества принятых решений, а не только на рост числа отказов.

Снижение количества решений

Анализ квартальных данных USCIS, на который ссылается Newsweek, показал, что в апреле—июне 2026 года были одобрены 57 697 заявлений на натурализацию. За тот же период 2025 года одобрили 241 326 заявлений, а в 2024 году — 218 720.

Трекер Niskanen Center зафиксировал 20 674 завершенных дела о натурализации в июле 2026 года против 80 077 в июле предыдущего года. Доля завершенных дел, которые закончились отказом, за это время выросла с 10% до более чем 20%.

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Влияние на заявителей

Натурализация — это процедура, в рамках которой владелец грин-карты получает гражданство США. Даже после одобрения заявления человек становится гражданином только после принесения присяги на соответствующей церемонии. Поэтому задержки могут лишить часть заявителей возможности голосовать на промежуточных выборах 3 ноября 2026 года.

Конгрессвумен-республиканка от Флориды Мария Эльвира Саласар ранее заявляла, что окончательные решения по заявителям с Кубы, из Венесуэлы и других государств, отнесенных к группе высокого риска, были приостановлены с декабря 2025 года. В письме от 16 июля USCIS сообщила ей, что начала снимать эти ограничения после решения федерального суда Род-Айленда от 5 июня.

Министерство внутренней безопасности США заявило Newsweek, что усилило проверки заявителей, в частности восстановило тест по граждановедению образца 2020 года, ужесточило требования к знанию английского языка, проверку социальных сетей и оценку безупречной репутации. Исполнительный директор National Partnership for New Americans Николь Мелаку назвала эти показатели признаком стратегии ограничения доступа к гражданству и участия в выборах.

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