В США число людей, зарегистрированных в планах ObamaCare и других программах медицинского страхования на индивидуальном рынке, в июне 2026 года составило 20,5 млн. Это на 18% меньше, чем 25,2 млн в 2025 году, свидетельствует анализ исследовательской организации KFF, о котором сообщает The Hill.

Самое большое снижение с 2015 года

За год число участников индивидуального страхового рынка сократилось более чем на 4,5 млн человек. По данным KFF, это самое большое годовое падение с 2015 года. Индивидуальный рынок преимущественно состоит из планов, предусмотренных Законом о доступном медицинском обслуживании, или ACA.

В марте 2026 года число зарегистрированных на этом рынке было на 16% меньше в годовом выражении, а в июне сокращение достигло 18%. Федеральные данные ранее показали, что после окончания действия расширенных налоговых льгот на страховые взносы в конце 2025 года число участников бирж ACA снизилось на 12% — впервые за семь лет.

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Субсидии и страховые взносы

Спад совпал по времени с окончанием действия усиленных субсидий, введенных в период пандемии COVID-19, а также с другими изменениями политики администрации президента Дональда Трампа. Бюджетное управление Конгресса в июле прогнозировало, что из-за потери расширенных субсидий число участников бирж ACA может вернуться к допандемическому уровню.

Нью-Мексико стал единственным штатом, где число зарегистрированных в планах ACA выросло: штат заменил федеральные субсидии собственным финансированием. Старший исследователь программы KFF по вопросам ACA Джастин Ло отметил, что в начале года 17% участников опроса KFF считали, что не смогут оплатить все страховые взносы в 2026 году.

Июньские данные еще не учитывают ожидаемое сокращение после объявления администрацией Трампа об отмене планов ObamaCare для 760 тыс. человек из-за случаев вероятного мошенничества. В то же время общее число участников индивидуального рынка все еще примерно на 7 млн превышает уровень 2019 года, до введения расширенных субсидий.

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