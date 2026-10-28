В США 43% избирателей считают, что их собственный представитель в Палате представителей заслуживает переизбрания. Это самый низкий показатель в измерениях Gallup, которые ведутся с 1994 года, сообщает The Hill.

Еще меньше респондентов — 15% — заявили, что переизбрания заслуживает большинство действующих членов Конгресса США. Gallup также зафиксировал рекордно низкий уровень этого показателя. Опрос был опубликован менее чем за неделю до промежуточных выборов в США.

Результаты по партийной принадлежности

Среди избирателей-республиканцев 51% считает, что их собственный представитель заслуживает нового срока. Такого мнения придерживаются 45% демократов и 36% независимых избирателей.

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Что касается переизбрания большинства членов Конгресса, разрыв между группами больше: это поддержали 29% республиканцев, 11% демократов и 9% независимых. В Gallup подчеркнули, что исследование не устанавливало, представляет ли конкретного респондента республиканец или демократ в Палате представителей. Поэтому результаты не позволяют определить, представители какой партии сталкиваются с большей оппозицией со стороны избирателей.

Одобрение работы Конгресса

Работу 119-го Конгресса США одобряют 14% американцев. По данным Gallup, это самый низкий уровень одобрения накануне промежуточных выборов в серии наблюдений, которая продолжается с 1974 года. При этом самый низкий показатель за весь период измерений составил 9% в 2013 году.

Работу Конгресса положительно оценивают 29% республиканцев и 4% демократов. Опрос проводился по телефону с 1 по 19 октября среди случайной выборки из 1200 взрослых американцев, включая 1057 зарегистрированных избирателей. Погрешность составляет около 4 процентных пунктов при уровне доверия 94%.

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