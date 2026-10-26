В штате Массачусетс в США правозащитные организации и четверо беженцев подали коллективный иск против администрации президента Дональда Трампа. Истцы оспаривают три меры, которые, по их словам, мешают беженцам получить статус постоянного жителя и ускоряют процедуру прекращения их законного статуса.

Как сообщает The Hill, в иске Министерство внутренней безопасности США и Службу гражданства и иммиграции США обвиняют в нарушении федерального иммиграционного законодательства. Истцы утверждают, что совокупность этих действий оставляет беженцев в «правовой неопределенности».

Повторные проверки и приостановленные заявления

В ноябре администрация Трампа приказала иммиграционным чиновникам повторно проверить всех беженцев, допущенных в США при администрации Джо Байдена. Из-за этого рассмотрение всех заявлений на получение статуса постоянного жителя было приостановлено на неопределенный срок.

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Представители истцов назвали повторные собеседования необоснованным поиском. Они подчеркнули, что беженцы относятся к категориям иммигрантов, которых тщательно проверяют до въезда в страну.

Срок для обжалования сократили втрое

Ранее в этом месяце Министерство внутренней безопасности также ввело правило, сокращающее срок для обжалования предложенного прекращения статуса беженца с 30 до 10 дней. Ведомство объяснило изменение необходимостью восстановить целостность иммиграционной системы, защищать национальную безопасность и предотвращать мошенничество.

Истцы считают, что десятидневного срока недостаточно для обжалования решения, а следовательно, это нарушает их право на надлежащую правовую процедуру. Иск подан от имени организаций, защищающих права беженцев, а также выходцев из Афганистана, Колумбии, Эфиопии и Ирака, чьи заявления на постоянное проживание все еще находятся на рассмотрении. Они просят федерального судью приостановить действие оспариваемых мер, включая новое правило о статусе беженцев, на время судебного разбирательства.

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