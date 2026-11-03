В США в день промежуточных выборов в Конгресс первые избирательные участки закроются в 18:00 по восточному времени. Предварительные результаты будут поступать в течение ночи, однако окончательный подсчёт в некоторых штатах может занять дни или недели. Как сообщает The Hill, для контроля над Сенатом демократам необходимо получить четыре места, которые сейчас принадлежат республиканцам, а для контроля над Палатой представителей — обеспечить чистый прирост трёх мест за счёт республиканцев.

Первые результаты с востока США

Первыми частично закроются участки в Кентукки и Индиане; остальные участки в этих штатах завершат работу в 19:00. В это же время закроются участки в Джорджии, Южной Каролине, Вермонте и Виргинии, а также большинство участков во Флориде и Нью-Гэмпшире. В Западной Виргинии, Огайо и Северной Каролине голосование завершится в 19:30.

Главный аналитик Decision Desk HQ Джеффри Скелли отметил, что результаты из восточной части США в первые часы после закрытия участков дадут первоначальное представление о ходе выборов. По его словам, особое внимание будет уделяться Флориде, Джорджии, Индиане, Кентукки, Северной Каролине, Огайо, Южной Каролине и Виргинии. В этих штатах насчитывается почти 50 гонок в Палату представителей, которые не считаются безопасными ни для одной из партий.

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Ключевые гонки в Сенат

Наибольший поток результатов ожидается в час после 20:00, когда начнут поступать данные из ряда штатов. В частности, внимание будет приковано к сенатской гонке между республиканцем Майком Роджерсом и демократом Абдулом Эль-Сайедом в Мичигане, сенатором-республиканцем Сьюзен Коллинз и демократом Троем Джексоном в Мэне, а также республиканцем Кеном Пакстоном и демократом Джеймсом Таларико в Техасе.

В 21:00 полностью закроются участки, в частности, в Айове, Миннесоте и Небраске. В Монтане, Неваде и Юте голосование завершится в 22:00, а Калифорния и штат Вашингтон закроют участки в 23:00. Последними, в полночь по восточному времени, голосование завершат Гавайи и Аляска; в части Аляски участки будут работать до 01:00. Из-за доставки бюллетеней из отдалённых районов подсчёт на Аляске может затянуться.

По данным издания, контроль над Палатой представителей в последних избирательных циклах определялся через несколько дней после дня голосования. Скелли также считает, что итог борьбы за Сенат может стать известен позже, чем результат выборов в нижнюю палату Конгресса.

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