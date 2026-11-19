В городе Атланта (штат Джорджия, США) на арке музея Millennium Gate вывесили большой российский триколор в честь посла РФ в США Александра Дарчиева, скончавшегося 11 ноября. Однако после критики со стороны украинских дипломатов и протестов местных жителей флаг был снят.

Инициатором установки флага выступил президент и основатель музея Millennium Gate Родни Кук-младший, который также возглавляет Комиссию США по изобразительному искусству, а в июне возглавлял американскую делегацию на экономическом саммите в Санкт-Петербурге. В музее объяснили этот шаг «дипломатическим обычаем» чествования аккредитованных в США послов и «культурной дипломатией», а также заявили, что скончавшийся дипломат якобы способствовал освобождению 540 военнопленных.

Размещение российской символики вызвало резкую реакцию Украины. Временный поверенный в делах Украины в США Денис Сеник подчеркнул, что этот жест является болезненным для украинцев, в частности для украинской общины в Атланте, чьи родные живут под постоянной угрозой российских ракетных и дронных ударов.

У музея также вышли на протест возмущенные местные жители, в частности ветеран американской армии с украинским флагом. В среду, 18 ноября, около 14:30 по местному времени подрядчик снял российский триколор под аплодисменты присутствующих, хотя сам Родни Кук заявил, что демонтаж якобы был запланирован заранее.

Источник: Axios.

Посол России в Соединённых Штатах Александр Дарчиев скончался на 67-м году жизни 11 ноября. Его назначили всего год назад.

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